Energieversorger übergibt Weihnachtsspende

Kyffhäuserland. Der Förderverein der Kindertagesstätten der Gemeinde Kyffhäuserland kann sich über das Geld freuen.

Der Energieversorger EnviaM hat eine Weihnachtsspende in Höhe von 1000 Euro an den Förderverein der Kindertagesstätten Kyffhäuserland für den Kindertag 2022 überreicht. „Wir ehren die Ehrenamtlichen, die sich für soziale Projekte und Initiativen in unserer Region engagieren. Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ist die Situation für Vereine nicht einfacher geworden. Die Spenden sind wichtiger denn je“, sagt Personalvorstand Sigrid Nagl dazu.