Englischkurs für Einsteiger in Sondershausen

Kyffhäuserkreis. Die wichtigsten englischen Vokabeln kann man im neuen Englisch-Grundkurs der Volkshochschule in Sondershausen lernen.

Einen Englischkurs für Einsteiger bietet die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises ab Mittwoch, 18. Oktober, 18 Uhr, in den Räumen der Volkshochschule in der Güntherstraße 26 an. Der Grundkurs für Erwachsene ist der ideale Einstiegspunkt für alle, die ihre Englischkenntnisse von Grund auf aufbauen oder auffrischen möchten. In einer freundlichen Lernumgebung werden die Grundlagen der englischen Sprache vermittelt, die in Alltagssituationen sowie in beruflichen Kontexten nützlich sein werden. Sie erlernen Vokabeln, einfache grammatikalische Regeln und üben die Aussprache für einfache Unterhaltungen in englischer Sprache. Der Kurs mit 20 Übungseinheiten kostet 60 Euro. Anmeldung unter Telefon: 03632/ 741 262 odervhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.