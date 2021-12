Ente am heiligen Abend

Patrick Weisheit schaut über den Tellerrand hinaus.

Sind Sie auch schon mitten in den Weihnachtsvorbereitungen? Ich schaue ja sehr gern mal über den Tellerrand in andere Länder und informiere mich darüber, wie dort die Adventszeit beziehungsweise die Weihnachtsfeiertage mit der Familie verbracht werden.

Fangen wir mal bei dem Fernsehprogramm an. Bei vielen darf natürlich „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ nicht fehlen. Ich kenne auch viele bei denen der Trickfilm „Das letzte Einhorn“ zum TV-Programm zum Fest gehört.

Wissen Sie, was die Schweden machen? Dort ist es bei vielen Familie Tradition, an Heiligabend das Weihnachts-Special von Donald Duck anzuschauen. Bereits seit 1959 soll diese Tradition bestehen. Donald Duck heißt im schwedischen übrigens Kalle Anka und Tick, Trick und Track heißen Knatte, Fnatte und Tjatte. Das aber nur am Rande.

Weiter im Norden. In Finnland soll es Tradition sein, nach einer großen Portion Reispudding am Heiligen Abend zusammen mit der Familie und Freunden ganz landestypisch in die Sauna zu gehen. Schon ein bisschen Klischee, oder?

Gut vorbereitet sind offenbar stets die Polen. Dort wird an Heiligabend immer für eine Person mehr gedeckt. Immerhin kann so auch ein spontan eintreffender Gast versorgt werden. Unsere Nachbarn denken voraus.