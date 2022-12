Entscheidung fällt auf Arterner Firma Killat

Die Vertreter einigten sich darauf, welche Firma den Baumschnitt in Artern 2023 übernehmen soll.

Artern. Der Arterner Bauausschuss gab eine eindeutige Empfehlung ab, wer sich künftig um den Baumschnitt kümmern soll.

Das Votum des Bau- und Sanierungsausschusses Artern fiel eindeutig aus: Alle anwesenden Mitglieder stimmten am Montagabend dafür, dass das in der Salinestadt ansässige Unternehmen Blumenhaus und Landschaftsbau Killat sich 2023 um den Baumschnitt in der Ortschaft Artern der Landgemeinde kümmern soll.

Im Vorfeld wurde die Leistung ausgeschrieben. Unter den eingegangenen drei Angeboten gab die Firma Killat das wirtschaftlich günstigste Angebot im Vergleich zu zwei Mitbewerbern ab. Wie Kevin Hartwig Schirmer, Vorsitzender des Bauausschusses, sagte, werden die Baumschnittarbeiten für insgesamt 19.579 Euro ausgeführt. Usus ist, dass sich Verwaltungen für das günstigste aller abgegebenen Angebote entscheiden.