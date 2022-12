Im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen hängt das Bild „Vor der Schlacht“ nun wieder an seinem Platz. Museumsleiter Dr. Ulrich Hahnemann (2. von links) und Museumsmitarbeiterin Dr. Susanne Randhage (rechts) packten tatkräftig mit zu, als Hausmeister Volker Stahl (auf der Leiter) und sein Kollege Jan Heide (links) das Ölgemälde in seine Aufhängung hievten. Mit Blick auf das große Jubiläumsjahr 500 Jahre Bauernschlacht 2025 brachte Diplomrestaurator Benno Busch das Werk von 1956/57 des Naumburger Künstlers Bernd Grothe in den zurückliegenden Wochen wieder zum Leuchten.