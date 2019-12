Entspannter kleiner Weihnachtsmarkt in Hemleben

Geselliges Beisammensein bei Bratwurst und Glühwein stand wieder im Mittelpunkt des kleinen, aber feinen Weihnachtsmarktes in der Siedengasse in Hemleben. Hier, abseits der großen Märkte, warten keine Händler und es kommt keine Weihnachtshektik auf, hier geht es einfach nur besinnlich zu. Für das besondere Flair sorgten zum nunmehr 8. Mal die Familien Pietzonka und Oertel, die am Ende der Siedengasse mit Tausenden von flimmernden und flackernden Lichtern an Häuserwänden, Bäumen und im Vorgarten ein Weihnachtswunderland erstrahlen lassen, das jedes Jahr kleine und große Leute begeistert. Viele Einheimische zog es am späten Sonntagnachmittag wieder in die Siedengasse, und man hat das Gefühl, es werden von Jahr zu Jahr mehr. Hier dampfte der Rost, gab es Glühwein und Süßigkeiten. Dafür sorgen die Anwohner, der Feuerwehr- und der Frauenverein. Das kleine Karussell des Heldrunger Countryclubs „Eastside“ drehte sich für die Kleinen, der Weihnachtsmann verteilte kleine Gaben und der Hemlebener Chor, der sich jedes Jahr extra für die Vorweihnachtszeit zusammenfindet, erfreute mit Weihnachtsliedern. Foto: Wilhelm Slodczyk