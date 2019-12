Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Envia sponsert 500 Euro für Grundschul-Mensa

Die letzte Unterrichtsstunde im Jahr 2019 fand für die Mädchen und Jungen der Grundschule Bottendorf in der Mehrzweckhalle statt. Dort wurde die Weihnachtsgeschichte aufgeführt, für die die Schüler viele Wochen zuvor geprobt haben. Eingebettet in den weihnachtlichen Jahresabschluss war außerdem der Besuch Michael Schefflers vom Energieversorger EnviaM. Der Unternehmensspreche hatte als Geschenk eine 500 Euro-Spende mitgebracht, die in die Modernisierung der Mensa der Grundschule fließen soll, wie Schulleiterin Ines Siebenhüner erklärte. Für ihr kleines Theaterstück vom Weihnachtsmann, der für sich Verstärkung suchte, gab es am Schluss natürlich viel Beifall. Auch Roßleben-Wiehes Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) zeigte sich begeistert.