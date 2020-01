Heldrungen. In dieser Woche Beginn der Vorbereitungen in Heldrungen. 13 Kilometer Glasfaserkabel werden verlegt. Fertigstellung im 3. Quartal.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Envia-Tochter baut Glasfasernetz nach Bad Frankenhausen aus

Entlang der Straße Am Bahnhof in Heldrungen sind seit Wochenbeginn Bauleute nicht zu übersehen. Die haben an mehreren Stellen Löcher gebuddelt – ein Anblick wie man ihn schon aus anderen Orten kennt, in denen unterirdisch Kabel verlegt werden. Diesmal entsteht eine Kabeltrasse im Auftrag des Netzbetreibers Envia TEL, die ihr bestehendes Glasfasernetz von Heldrungen über Oldisleben nach Bad Frankenhausen erweitert.

„In zwei vorangegangenen Ausbaustufen im Jahr 2017 wurde in Heldrungen in der Straße Am Bahnhof sowie im vergangenen Jahr im Gewerbegebiet „An der Schmücke“ bereits leistungsstarkes Glasfaserkabel verlegt, erklärt Unternehmenssprecherin Romy Naumann-Kluge auf TA-Nachfrage in Leipzig. „Den ansässigen Unternehmen steht damit Highspeed-Internet zur Verfügung, das je nach Bedarf Übertragungsgeschwindigkeiten bis 10 Gigabit pro Sekunde ermöglicht.“ In diesen Genuss sollen im Rahmen des Breitbandausbaus nun auch bald Teile der Stadt Bad Frankenhausen kommen. Dafür ist der Netzanschluss von Heldrungen nach Bad Frankenhausen notwendig. „Es profitieren aber nicht nur ansässige Unternehmen, sondern auch die beiden Ortsteile Heldrungen und Oldisleben sowie die Stadt Bad Frankenhausen, deren Gewerbestandorte damit auch Sicht von Envia TEL aufgewertet werden. Aktuell erfolgen in Heldrungen die vorbereitenden Arbeiten für die nächste Ausbaustufe, wie beispielsweise das Ausheben von Baugruben“, berichtet die Envia-TEL-Sprecherin. In den kommenden Wochen werde im Ortsteil Heldungen dann das Glasfaserkabel durch den Kabeltiefbau unter die Erde gebracht. Insgesamt werden in den kommenden Monaten zwischen Heldrungen und Bad Frankenhausen rund 13 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. „Ziel ist die flächendeckende Verfügbarkeit von gigabitfähiger Infrastruktur einschließlich der Erschließung unterversorgter Gebiete. Um hochleistungsfähige Anschlüsse anbieten zu können, müssen entsprechende Netze vorhanden sein. Dazu ist der Bau von Glasfaserleitungen notwendig. Diese werden zunächst dort ausgebaut, wo entsprechendes Potential besteht, so dass bei Bedarf eine schnelle und kostengünstige Nutzbarkeit für Kunden gewährleistet werden kann“, erläutert die Unternehmenssprecherin. Privatkunden profitieren vorerst allerdings nicht davon. „Damit Privatkunden das Glasfasernetz der envia TEL in Zukunft nutzen können, sind weitere wirtschaftliche Ausbaumaßnahmen notwendig. Bislang gibt es dafür keine Planungen“, teilt Naumann-Kluge mit. Voraussichtlich im 3. Quartal dieses Jahres soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.