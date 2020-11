Erfolg für neunjährigen Schachspieler aus Donndorf

Mads Aweh aus Donndorf nahm erfolgreich an der Deutschen Schachmeisterschaft in seiner Altersklasse teil.

In Willingen in Hessen fand die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft im Schach statt. Erstmals konnte sich der Donndorfer Mads Aweh, der seit 2018 beim ESV Lok Sömmerda spielt, qualifizieren und erreichte ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Mads Aweh begann das Turnier auf Setzplatz 48 von 58 mit einer tollen ersten Partie gegen Julian Braun und einer Spielzeit von 3,5 Stunden. Sein Endspiel war nicht optimal gespielt und so wurde in seinem 49. Zug eine falsche Entscheidung getroffen, die zum Verlust der Partie führte. Mads konnte dann die zweite Partie gegen Noah Kamleiter für sich entscheiden. Erneut wurden 4,5 Stunden gespielt. Auch sein nächster Gegner Sebastian Blumenthal Tuset kam aus Bayern – die Aufholjagd begann und Mads fuhr den zweiten Spielpunkt ein. In Runde vier saß ihm Timothy Radeke aus Dresden gegenüber. Hier erkämpfte Mads den dritten Punkt. Damit hatte Mads den Anschluss an die besten Spieler aus Deutschland mit einem vorläufigen 14. Tabellenplatz gefunden.

Es folgte in Runde fünf ein Dämpfer gegen Luka Xue durch eine Unachtsamkeit nach 1,5 Stunden Spielzeit. In der sechsten Runde konnte der Donndorfer unter Beweis stellen, dass er die verlorene Partie gegen Xue schnell verarbeitet hatte. Das Spiel gegen Theo Kullmann aus Sachsen entwickelte sich für den Trainer und die Eltern, die alle Partien im Internet live mitverfolgen konnten, zu einer Nervenprobe. Beide Spieler machten Fehler, so dass sie sich nach knapp vier Stunden auf ein Remis einigten. Die letzte Runde begann Mads mit der Londoner Eröffnung und Tim Geist aus Bayern konnte keinen wesentlichen Vorteil erzielen. Nach rund drei Stunden stand erneut ein Bauern-Endspiel auf dem Brett, das Mads nicht konsequent zu Ende spielen konnte, so dass er im 58. Zug aufgeben musste. Mit 3,5 Punkten aus sieben Spielen erzielte Mads über alle Altersklassen das zweitbeste Ergebnis aus Thüringer Sicht und einen 28. Platz bei seiner ersten Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft.