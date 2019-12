Roßleben. Der Bade- und Freizeitsportverein Roßleben richtet einen Dank an seine Unterstützer und einen Appell an den Stadtrat.

Erfolgreiche Freibadsaison

Die Schriftführerin Edith Daßler nutzte zur jüngsten Stadtratssitzung in Roßleben-Wiehe die Gelegenheit, um die zum 12-Stunden-Schwimmen erzielte Spendensumme für den Bade- und Freizeitsportverein Roßleben zu verkünden. Es kamen 10.664,34 Euro zusammen, die komplett in den Erhalt des Schwimmbades in Roßleben fließen. Insgesamt seien 1135 ehrenamtliche Stunden nur im Bereich Kasse und Reinigung im Freibad geleistet. Die Rettungsschwimmer leisteten ehrenamtlich 395 Stunden ab. Die vertraglich vereinbarten 10.000 Euro zum Erhalt des Freibades hat Edith Daßler am 16. Oktober dieses Jahres an die Stadtverwaltung überwiesen.

Der Bade- und Freizeitsportverein bedankte sich bei den vielen Unterstützern. Besonders hervor hob Daßler Manfred Wendt und dessen Ehefrau, die das Kassenhäuschen im Freibad mit eigenen Mitteln saniert haben und so dem Verein über 1000 Euro erspart hätten. Die Helferinnen und Helfer waren kürzlich zur Dankeschön-Veranstaltung ins Mehrgenerationenhaus geladen. Susanne Kammlodt hieß im Namen des Bade- und Freizeitsportvereins die Runde willkommen. Sie ließ die Ereignisse der letzten Saison noch einmal vorüberziehen. Das 50. Jubiläum der Baderöffnung mit dem Familienwochenende, die abendlichen Beach-Partys, das Beachvolleyball-Turnier und als Höhepunkt das 12-Stunden-Schwimmen. Alt und Jung, Verwaltung, Schulen, Betriebe, Einrichtungen, Ehrenamtliche und Sponsoren hätten wieder einmal die Kräfte gebündelt. Susanne Kammlodt sprach den freiwilligen Helferinnen und Helfern ihren Dank für die Unterstützung aus, sei es beim Kassendienst, bei den Reinigungsarbeiten, bei Veranstaltungen und der Anlagenpflege oder als Rettungsschwimmer. Aber das Schwimmbad braucht auch 2020 viele Helfer, Partner und Sponsoren. Als Termin für das 12-Stunden-Schwimmen stand zunächst der 10. Juli 2020 im Raum, eine Woche vor den Sommerferien. Da es hier aber organisatorische Probleme für die Schulen gegeben hätte, bat Edith Daßler die Stadträte um eine Ausnahmeregelung für 2020, damit das Freibad bis Mitte September geöffnet bleiben kann. Dann könnte das 12-Stunden-Schwimmen am 11. September stattfinden, was auch den Schulen entgegen käme. Das Beachvolleyball-Turnier, eine Beachparty und andere Veranstaltungen sollen auch wieder stattfinden. Der Bade- und Freizeitsportverein habe die Stadtverwaltung auf den Nachholebedarf hingewiesen, der bei Renovierung und Instandhaltung der baulichen Anlagen im Bad besteht. Aus dem Rathaus gebe es die Zusage, dass der Bauausschuss des Stadtrats sich vor Saisonbeginn im kommenden Jahr vor Ort ein Bild macht und dann entsprechende Maßnahmen festlegen wird.