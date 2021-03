Erinnerungen an die Kyffhäuserhütte

Artern. Eine Serie über die Geschichte des Industriebetriebes läuft in dieser Zeitung.

Die Kyffhäuserhütte wäre in diesem Jahr 140 Jahre alt geworden. Am 1. Juli 1881 gründete Paul Reuß diese als kleinen Handwerksbetrieb in der Nähe des Arterner Bahnhofs. Dieser entwickelte sich permanent weiter, wurde rasch eine Aktiengesellschaft, überstand verschiedene Gesellschaftssysteme und fiel dann der Abwicklung durch die Treuhand nach der Wende zum Opfer. Der Gründer schied relativ schnell aus seinem Unternehmen aus und verstarb schon Anfang der 1920er-Jahre in Dresden.

Gerade zu DDR-Zeiten war die Kyffhäuserhütte in der Region bekannt und einer der größten Arbeitgeber. Mehrfach wechselten ihre Produktionsschwerpunkte und damit ihre Zugehörigkeit zu den Kombinaten. Diese Zeitung bringt in den kommenden Monaten eine Serie mit mehreren Teilen unter anderem über die wechselvolle Geschichte der Kyffhäuserhütte, deren verschiedene Nachfolgebetriebe und die Ausstellung im Oberen Hof.

Welche Erinnerungen haben Sie selbst noch an die Kyffhäuserhütte? Haben Sie selbst dort gearbeitet? Oder haben Sie nahe der Produktionsstätten gewohnt oder diese beliefert? Denken sie mit einem breitem Lächeln oder auch mit Graus an diese Zeit zurück? Verfügen Sie noch über Dokumente oder Erinnerungsstücke aus dieser Zeit? Lassen Sie uns an Ihren ganz persönlichen Erinnerungen teilhaben.

Melden Sie sich telefonisch unter 03466 / 33 76 13 oder per E-Mail an artern-ta@funkemedien.de.