Foto: Henning Most

Schlossverwalter Manuel Mucha zeigt, wie der sogar vom Absturz bedrohte Dacherker am Ostflügel mit Balken und Metallbändern gesichert wurde.

Sondershausen. Schneemassen haben zahlreiche Schäden am Dach und anderen Gebäudeteilen hinterlassen.

Erker des Sondershäuser Schlosseshängt wieder fest am Ostflügel

Der absturzgefährdete Dacherker am Ostflügel vom Sondershäuser Schloss hängt wieder sicher über dem Prinzessinnengarten. Das versichert Schlossverwalter Manuel Mucha auf Nachfrage. Mit Balken und starken Gewindestangen hätten Zimmerleute von der Sondershäuser Firma Huke den Anbau in etwa 20 Metern Höhe wieder an der Wand verankert. Ein Holzgerüst mit Stahlbändern stützt die Fachwerkkonstruktion innen zusätzlich.