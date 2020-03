Das Reha-Zentrum in Bad Frankenhausen. Hier findet der Vortrag statt.

Erkrankung der Arterien

Sie sind die Autobahnen des Körpers: die Blutgefäße. Als Transportwege für Blut und Nährstoffe sorgen sie dafür, dass alle Zellen des Körpers gut versorgt werden. Doch was ist, wenn diese Transportwege geschädigt sind? Wichtig ist, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, Durchblutungsstörungen in den Beinen rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln, um Spätfolgen so effektiv wie möglich zu verhindern.

In einem Vortrag wird Matthias Lenk, Chefarzt der Gefäßmedizin der Helios-Klinik Sangerhausen, über die Symptome sowie über zeitgemäße Untersuchungsmethoden und aktuelle Behandlungsmöglichkeiten informieren. Er steht im Rahmen der Informationsveranstaltung im Reha-Zentrum in Bad Frankenhausen, Uderslebener Weg, auch für Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung ist am Donnerstag, 5. März, um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich.