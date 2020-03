Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erneut große Spende für Kinderhospiz

Seit vielen Jahren ist es Tradition am Kyffhäuser-Gymnasium in Bad Frankenhausen, zu einer bestimmten Zeit ein soziales Projekt zu veranstalten, wie Schülersprecher Malcolm Stephan berichtet. In diesem Schuljahr beteiligte sich das Gymnasium zum zweiten Mal an einer Aktion eines Thüringer Radiosenders, bei der Spenden für das Kinderhospiz Mitteldeutschland gesammelt werden.

„Die Idee stammte, wie bereits im Vorjahr, von der Schulleitung und dem Schülerrat, da die Lehrer und Schüler denen helfen wollen, die über das Jahr leiden müssen und das Leben nicht genießen können“, schildert der Schülersprecher. Der Startschuss wurde gegeben, als das erste Benefizkonzert in der Mensa zugunsten des Hospiz’ veranstaltet wurde. Die Aktionen, wie unter anderem Kuchenbasare und diverse Spendenaufrufe, aber auch eine erfolgreiche Altpapiersammlung, die erstmalig durchgeführt wurde, dauerten einige Monate. Abschließend konnten Schülersprecher Malcolm Stephan, seine Stellvertreterin Laura Günther und Schulleiterin Silvia Exner dem Vertreter vom Kinderhospiz, Marcus Köhler, einen Scheck von über 1200 Euro überreichen. Dieser freute sich sichtlich über die hohe Summe und übergab der Schule noch nachträglich für das Jahr 2019 die Auszeichnung „Schule mit Herz”. „Als nächstes steht wieder eine DKMS-Typisierungsaktion auf dem Programm. Es ist toll, wenn junge Menschen sich so engagieren“, betont die Schulleiterin. Die DKMS gemeinnützige GmbH vermittelt Stammzellspenden an Patienten, die an Blutkrebs erkrankt sind und gibt ihnen dadurch eine neue Lebenschance. l