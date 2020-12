Erneut schwerer Unfall auf der B249: Vier Verletzte

Am frühen Freitagvormittag ereignete sich ein schwerer Unfall auf der B249 zwischen Sondershausen und Ebeleben, bei dem auch ein Kind verletzt wurde

An der Kreuzung Thalebra im Kyffhäuserkreis kollidierten gegen 8.30 Uhr ein Mercedes-Transporter und ein VW Sharan.

Der VW Sharan kam aus Richtung Schernberg und wollte die B249 überqueren. Dabei übersah der Fahrer den Mercedes, der auf der B249 in Richtung Sondershausen fuhr.

In der Kreuzung krachte der Mercedes in die Beifahrerseite des VW Sharan, drehte sich und schleuderte in die Leitplanke.

Kreuzung Thalebra als Unfallschwerpunkt

Bei dem Unfall wurden nach ersten Informationen vier Personen, darunter ein Kind, verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe des Schaden kann noch keine genauen Angaben gemacht werden. Er dürfte aber im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Immer wieder passieren an der Kreuzung Thalebra Verkehrsunfälle durch Nichtberücksichtigung der Vorfahrt und zu hoher Geschwindigkeit. Nach bestätigten Informationen soll im nächsten Jahr dort eine Ampelanlage installiert werden um so das Unfallrisiko zu minimieren.

Anmerkung: In einer ersten Version hatten wir die Zahl der Verletzten mit fünf und eines der Unfallfahrzeuge als VW angegeben. Das haben wir berichtet.