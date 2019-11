Start am Freitagnachmittag mit Posaunenklängen. Markttreiben und zahlreiche musikalische Darbietungen an drei Tagen vor dem Rathaus.

Eröffnung des Frankenhisser Weihnachtsmarktes

Bad Frankenhausen. Mit zu den ersten Kommunen, bei denen Weihnachtsmärkte stattfinden, gehört Bad Frankenhausen. Zum Fest der Feste gehören Posaunenklänge. Mit solchen wird an diesem Freitag um 16 Uhr der „Frankenhisser Weihnachtsmarkt“ auf dem Markt vor dem Rathaus eröffnet. Der große Baum steht natürlich bereits und ist schön geschmückt. Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) und die Fliederhoheiten werden die Besucher begrüßen.

Ein weihnachtliches Markttreiben, dafür sorgen Vereine und Händler, sowie ein buntes, vor allem musikalisches, Programm wird am Freitag sowie am Samstag und Sonntag ab 14 Uhr geboten. Am Freitagnachmittag haben auf der großen Bühne der evangelische Kirchen- und Posaunenchor Bad Frankenhausen, der integrative Kindergarten „Kindervilla“ sowie „Schmidters“, der bis 22 Uhr Musikalisches zur Weihnachtszeit präsentiert, ihre Auftritte.

Am Samstagnachmittag freuen sich der Kindergarten „Wippergärtchen“ und die „Musiküsschen“ der Kurstadt-Grundschule auf ihre Auftritte. Und mit ihnen natürlich auch die Marktbesucher. Um 15.30 Uhr wird es dann spannend. Die Kinder rufen den Weihnachtsmann. Der hat sich mit Geschenken angesagt. Das musikalische Programm an diesem Samstag geht weiter, der Frankenhäuser Frauenchor steht auf der Bühne. Um 17.30 Uhr startet der Lampionumzug. Am Abend präsentiert das Trio „KlangArt“ musikalische Überraschungen zur Weihnachtszeit. 22 Uhr ist dann noch eine Feuershow.

„Start in den Advent“ ist der Titel einer festlichen Andacht mit Adventsfrühstück in der Unterkirche der Stadt. 12 Uhr geht das Markttreiben los, parallel gibt es von 12 bis 18 Uhr rund um den Weihnachtsmarkt einen verkaufsoffenen Sonntag. Es ist zu einer schönen Tradition geworden, das Benefizkonzert des Frankenhäuser Frauenchores und dem Chor der Kurstadt-Grundschule „Musiküsschen“, dazu wird in den Saal des Rathauses herzlich eingeladen. Musikalisch geht es auf der Bühne auf dem Markt um 15 Uhr mit Felix Veit weiter. Freuen können sich die Besucher dann auch noch über Darbietungen des Kindergartens „Sonnenschein“. Und auch am Sonntag soll, wird er kommen, der Weihnachtsmann. Die Kinder werden ihn um 16.30 Uhr rufen. Für die letzten musikalisch-weihnachtlichen Klänge beim Frankenhisser Weihnachtsmarkt 2019 sorgt Felix Veit. 18 Uhr schließt der Weihnachtsmarkt seine Tore.

Veranstalter des Weihnachtsmarktes ist seit einigen Jahren die Stadt. Von ihr gibt es auch den Hinweis, dass Änderungen beim Programm möglich sein können.