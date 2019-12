Erst Bilanz ziehen

Es ist an der Zeit. Spätestens jetzt sollte man sich Gedanken machen. Das neue Jahr ist nicht mehr weit. So mancher wird ihn wieder fassen, den guten Vorsatz für 2020. Oder man nimmt sich sogar noch etwas mehr vor, es ist nicht nur ein Vorsatz, es sind mehrere. Bei allem Eifer, man sollte nicht zu schnell sein. Sondern erst einmal schauen, was denn aus dem Vorsatz für das Jahr 2019 geworden ist. Wie weit ist man denn damit gekommen? Ist man gescheitert? Oder hat man Willensstärke und Disziplin gezeigt – und den Vorsatz auch verwirklicht. Der Möglichkeiten gibt es viele. Gesünder zu leben, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu treiben, sich mehr Ruhe gönnen. Und so weiter, und so weiter. Ich gebe es ehrlich zu, das mit den guten Vorsätzen habe ich schon vor einigen Jahren aufgegeben. Es hat nicht geklappt, den inneren Schweinehund zu überwinden. An Ideen für gute Vorsätze hat es nicht gemangelt. Vielleicht hatte ich die Messlatte auch zu hoch gelegt. Doch gelegentlich kommen mir Zweifel, ob man ruhiger ohne Vorsätze lebt. Man baut sich keinen Druck auf, man erspart sich die Enttäuschung, wenn es nicht geklappt hat. Auf jeden Fall lebt man ohne guten Vorsatz nicht besser. Weil es sich ja um positive Dinge handelt.