Erste Sitzung im Jahr 2021 des Stadtrates Bad Frankenhausen

Das Rathaus in Bad Frankenhausen. Die Ratssitzung findet in der Rotbart-Arena statt.

Am kommenden Dienstag, 12. Januar, kommt der Stadtrat in Bad Frankenhausen um 19 Uhr in der Rotbart-Arena zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds sowie Beschlüsse zum Planverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Weidengasse“ der Stadt Bad Frankenhausen im beschleunigten Verfahren und über eine Zuschusserhöhung der Kur- und Tourismus GmbH. Außerdem gibt es eine Bürgerfragestunde sowie Anfragen der Ratsmitglieder. An den öffentlichen Teil der Ratssitzung schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an.