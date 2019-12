Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erstes „Café für pflegende Angehörige“

Bad Frankenhausen. Am Dienstag, 7. Januar, finden im Kinder- und Jugendtreff Domizil in Bad Frankenhausen zwei Angebote für Familien statt. 9.30 sind alle herzlich eingeladen zum Familienfrühstück. Es steht ganz im Zeichen der guten Vorsätze. „Welchen haben Sie gefasst und wie kann es gelingen, auch im Februar noch an den guten Vorsätzen festzuhalten? Diskutieren Sie mit“, so der Veranstalter.

Am Nachmittag findet ab 14.30 das erste Café für pflegende Angehörige statt. In lockerer Runde bei Kaffee und Gebäck können pflegende Angehörige diskutieren, verabreden oder eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen.

Beide Angebote sind kostenfrei. Bei Fragen eine Mail an jhfvfamilienlotse@web.de oder telefonisch unter 034671/529759, Silvana Schäffer. Außerdem findet, wie an jedem Dienstag, die Krabbelgruppe statt.