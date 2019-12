Mit großen Schritten gehen wir auf den dritten und vierten Advent zu. Dann ist das Fest der Feste. Weihnachten. Eine Woche später sind wir schon im neuen Jahr 2020. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Der Blick in den Veranstaltungskalender der Stadt Bad Frankenhausen zeigt, dass auch im neuen Jahr wieder allerlei los ist, ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten wird. Da gibt es auch Jubiläen und einen ganz besonderen Höhepunkt. Bad Frankenhausen ist Ende Juli/Anfang August zentraler Austragungsort der Deutschen Feuerwehrmeisterschaften. Natürlich wird es in dem Jahr auch wieder die drei Großveranstaltungen Fliederfest (8. bis 10. Mai), Kyffhäuser-Berglauf (4. April) und Bauernmarkt (18. bis 20. September) geben. Im Ortsteil Seehausen steht ein Jubiläum an, die Sportgemeinschaft feiert am 26. und 27. Juni das 160-jährige Bestehen. Höhepunkt im Ortsteil Udersleben ist das Lindenblütenfest, es wird vom 12. bis 14. Juni durchgeführt. Im Veranstaltungskalender der Kurstadt stehen zudem der Neujahrsempfang am 5. Februar, Veranstaltungsort ist die Rotbart-Arena, sowie die Ehrenamtsgala am 6. März, wo die Stadt das ehrenamtliche Engagement von Bürgern würdigt. Bad Frankenhausen ist auch Gastgeber der Sportlergala des Kreissportbundes. Traditionell ist die Maibaum-Party am Vortag des 1. Mai.