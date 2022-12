Evangelische Kirchgemeinden im Kyffhäuserkreis sollen Bauvorhaben verzögern

Auf der Herbstsynode des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen wurde appelliert, dass Kirchengemeinden ihre baulichen Projekte an den Sakralbauten so lange wie möglich verzögern.

Kyffhäuserkreis. Wegen explodierender Kosten appelliert der Kirchenkreis an die Verantwortlichen.

Der Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen appellierte, Baumaßnahmen in Kirchen so weitestmöglich nach hinten zu schieben. Der Kirchenkreis beteiligt sich regelmäßig finanziell an Baumaßnahmen. Da die Baupreise immer weiter steigen und die Vorhaben so auch für den Kirchenkreis teurer werden, sollen Maßnahmen möglichst spät umgesetzt werden. Eine Ausnahme seien notwendige, dringliche Sicherungsmaßnahmen.