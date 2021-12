Exhibitionist in Sondershausen: Kripo ermittelt

Sondershausen. Zu einem Exhibitionisten in Sondershausen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Er hatte eine 15-Jährige belästigt.

Am Dienstag, 7. Dezember, gegen 15.30 Uhr soll sich ein 20 Jahre alter Mann mit heruntergelassener Hose in der Innenstadt selbst befriedigt haben, als eine 15-Jährige vorbeilief. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag in einem Durchgang entlang der Flachbauten und den dahinter befindlichen Wohnblöcken nahe der Galerie am Schlosspark.

Laut Polizeiangaben soll ein anderer Passant den Exhibitionisten laut angesprochen haben, worauf dieser dann flüchtete.

Die Polizei konnte anhand weiterer Ermittlungen den Tatverdächtigen identifizieren, sucht aber dringend den Passanten, der den Täter ansprach. Er wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden. Auch weitere Zeugen sollen sich melden.