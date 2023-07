Fahrer baut unter Alkoholeinfluss Unfall bei Sondershausen

Sondershausen Der Mann wurde bei dem Unfall nahe Sondershausen leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille.

Die Polizei wurde am Samstag gegen 3.20 Uhr über einen Unfall informiert. Laut den Angaben war ein Fahrer auf der L 1034 aus Berka in Richtung Sondershausen unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Er kam nach rechts von der Straße ab und beschädigte hier ein Verkehrsschild.

Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,04 Promille. Am Pkw entstand Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

