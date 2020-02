Fahrt endet an Telefonmast

Bei einem Verkehrsunfall in Oldisleben fuhr am Sonntagnachmittag ein Auto einen Telefonmasten um. Der Autofahrer war in Richtung Esperstedt unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, nach dem Gegenlenken die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen den Masten krachte. Unfallursache waren nach Polizeiangaben eine den Witterungsverhältnissen unangepasste Geschwindigkeit sowie unpassende Bereifung. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wurde auf 6000 Euro geschätzt – 1000 Euro am Mast und 5000 Euro am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste. Zur Absicherung des Unfallortes kam die Freiwillige Feuerwehr Oldisleben zum Einsatz.