Falsche Gerüchte über Einbrüche in Sondershausen

Sondershausen. Über vermehrte Einbruchsversuche, in Sondershausen, wie in sozialen Medien berichtet wird, ist der Polizei nichts bekannt.

Von versuchten Einbrüchen, dem Betreten fremder Grundstücke oder Ausleuchten von Wohnungen in Sondershausen ist der Polizei nichts bekannt. In sozialen Netzwerken wird aktuell geraten, nicht auf nächtliches Klingeln zu reagieren und Türen zu öffnen, weil sich auf diese Weise Kriminelle Zutritt verschaffen wollen. Die Polizei habe von solchen Vorfällen keine Kenntnis. Als Ursache für die Gerüchte in den sozialen Medien vermutet die Sondershäuser Polizei einen Vorfall im Ortsteil Bebra. Dort hatte ein polizeibekannter Mann bei einer Familie eine Klingelparty veranstaltet und gegen den Briefkasten getreten. Zu dem Fall liege auch eine Anzeige vor, erklärte der Leiter der Polizeiinspektion Sondershausen Hans-Jürgen Feierabend auf Nachfrage.