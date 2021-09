Familien- Wanderung in Sondershausen

Sondershausen. „Naturentdecker unterwegs“ heißt es am kommenden Samstag.

Am Samstag, 4. September, ab 14.30 Uhr lädt Naturführerin Sabine Trute Kinder mit ihren Familien ein, auf den Spuren von Sagenwesen die Natur im Possenwald zu erkunden. Teilnehmer sollen ein kleines Picknick sowie eine Decke und Sitzkissen mitbringen. Treffpunkt ist in Sondershausen, Possenauffahrt, Wanderparkplatz an der Kreuzung.

Um eine Voranmeldung bis Freitag wird unter 03632/701127 oder per Email an sabine.trute@gmx.de gebeten.