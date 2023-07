Familienbad in Wiehe in Not

Wiehe. Große Ausgabe für kleinen Verein: Nach dem Nichtschwimmerbecken muss nun die Folie im Schwimmbecken erneuert werden.

Wird am Samstag (22. Juli) im Familienbad Wiehe die letzte Party gefeiert, wenn es heißt: „Diskothek Skyline goes Beach“?

Davon will der Vorsitzende des Vereins Familienbad Hohe Schrecke, Dirk Köhler, natürlich nicht ausgehen. Dennoch: Die Lage ist ernst. Denn das Schwimmbecken braucht dringend eine neue Folie. In der vergangenen Saison war plötzlich Wasserverlust festgestellt worden. Nun steht mittlerer fünfstelliger Betrag an Kosten dafür im Raum. Für den Verein nicht zu stemmen.

„Gestartet 1958, hielt sich das Freibad Wiehe bis zum Jahr 2012 über Wasser. Dann sollte es aus Kostengründen für immer schließen. Wie schon von 1956 bis 1958 durch das nationale Aufbauwerk waren auch 2013 wieder die Bürger in Wiehe gefragt. Es musste eine Lösung her, wie das Freibad weiter betrieben werden konnte. Im Februar gründete sich ein Verein“, erinnert Köhler in einer Mail. Seither wurde viel investiert, Sozial- und Sanitärtrakt, Wege und Abzäunungen erneuert.

Die neue Beckenfolie im Nichtschwimmerbecken 2021 war bereits größte Ausgabe des Vereins. Nun steht mit dem Schwimmbecken eine noch viel größere an. Dafür sammelt der Verein nun Spenden. Zudem soll mit der „Initiative 777“ die Mitgliederzahl erhöht werden. „Ab 777 zahlenden Mitgliedern können wir freien Eintritt gewähren. Damit wäre der Mitgliedsbeitrag von 3 Euro im Monat die günstigste Jahreskarte für ein Freibad“, wirbt Köhler. Allein die vielen Seepferdchen in den letzten zehn Jahren aus den Schwimmkursen des Vereins lohnten die Unterstützung.

Gefeiert wird am Samstag ab Sonnenuntergang mit den 1990er-Jahre-Hits bis Sonnenaufgang. „In ist, wer drin ist“ gelte auch für das Wasser. Dank Badaufsicht werde Baden bis in die Nacht möglich sein, so Köhler, der auf gute Einnahmen hofft und auf einen unvergesslichen Abend. Dafür arbeitet der Verein auf hochtouren. Einlass ist 20 Uhr.