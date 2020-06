Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Familiensonntag in der Arche Nebra

In den kommenden Wochen finden „Familiensonntage“ in der Arche Nebra statt. Bis Mitte Juli sind verschiedene Themennachmittage geplant. So gibt es am 14. Juni eine Schmuckwerkstatt. Es werden kleinen Himmelsscheiben aus Zinn als Kettenanhänger oder Ohrring gegossen und Schmuck aus Draht gefertigt. Am 21. Juni stehen Sonnenbilder(Cyanotypien) und der bronzezeitliche Sonnenmythos im Mittelpunkt. Am 28. Juni gibt es ein waldpädagogisches Angebot rund um Pflanzen und Tiere im Ziegelrodaer Forst. Weiter geht es am 5. Juli mit skandinavischen Felsbildern, also Abpausen der bronzezeitlichen Motive und am 12. Juli ist Astronomietag. Hier gibt es Infos über die Sonne und die Planeten und Basteln einer einfachen Sonnenuhr samt Testlauf an der Bodensonnenuhr vor der Arche Nebra. Die Angebote finden jeweils 10 bis 16 Uhr statt. Das Programm dauert jeweils eine Stunde und kostet 5 Euro pro Teilnehmer.

Information und Anmeldung unter Tel. 034461-25520 oder info@himmelsscheibe-erleben.de.