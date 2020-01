Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fasching im Wippertal

Kaum sind Weihnachten und Silvester vorbei, hat so mancher Aktive oder Fan den nächsten Veranstaltungshöhepunkt fest im Blick: Fasching. Seit 48 Jahren gibt es den Wippertaler Carnevals Club WCC Rot-Blau Bendeleben-Rottleben. Die Karnevalisten bieten wieder ein umfangreiches Veranstaltungsangebot auf dem Saal in Bendeleben.

Die Abendveranstaltungen sind am 25. Januar sowie am 1., 8., 14., 15. und 22. Februar. Beginn ist jeweils 19 Uhr. Die Seniorenveranstaltung steht am 26. Januar um 14 Uhr auf dem Programm, der Kinderfasching am 2. Februar um 14.30 Uhr. Kartenvorbestellungen nimmt Reinhard Nestler, Telefon 034671 / 64621, entgegen.