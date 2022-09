Guten Morgen Fast wie in Familie

Kerstin Fischer über den Tag des offenen Denkmals

Eigentlich, sollte man meinen, die Menschen im Kyffhäuserkreis hätten ihre Denkmäler längst alle abgegrast.

Seit fast dreißig Jahren gibt es den Tag des offenen Denkmals nun schon, der Besuchern wie ein Schlüssel Kirchen, Schlösser, Burgen, Mühlen, Ruinen und alte Fabrikgebäude öffnet. Dass viele davon nicht alle Tage zu besichtigen sind, übt zudem besonderen Reiz aus.

Auch an diesem Sonntag waren die Denkmäler im Kyffhäuserkreis wieder Pilgerstätten für zahlreiche Interessierte. Und es waren keineswegs nur Ortsfremde, die den Denkmaltag für Ausflüge in die Kyffhäuserregion nutzten. In vielen Orten traf man sogar vorwiegend die Einheimischen, die sich auf den Weg gemacht hatten und auf Türme kletterten, historische Parkanlagen besichtigten und sich von Sanierungsfortschritten überzeugten. Mancherorts fanden sie geradezu familiäre Aufnahme und bekamen zu den vielen Erklärungen sogar auch noch Kaffee und Kuchen gereicht.

Viele Ehrenamtliche machten’s wieder möglich, dass der Tag des offenen Denkmals 2022 bei denen, die ihn wieder nutzten, lange und in schöner in Erinnerung bleibt.