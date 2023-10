Faustballer wollen Preisgeld holen

Ein Bild aus besseren Tagen: So groß war die Sektion Faustball des VSG 70 in Bad Frankenhausen vor Corona im Jahr 2019, hier beim Pokalturnier des Bürgermeisters.

Bad Frankenhausen. VSG-70-Sektion in Bad Frankenhausen hat Spaßwette angenommen und freut sich über rege Unterstützung der Frankenhäuser

Zu einer Spaßwette hat sich die Sektion Faustball des Sportvereins VSG 70 in Bad Frankenhausen von einem ortsansässigen Einkaufsmarkt herausfordern lassen: „Wetten, dass Sie es nicht schaffen, am 27. Oktober von 16 bis 18 Uhr fünfzig Personen auf dem Rewe-Parkplatz zu versammeln, die das Lied ‘Hoch auf dem gelben Wagen’ singen“, lautet diese und soll den Faustballern im Falle eines Sieges 500 Euro bescheren.

Seit Tagen macht der Aufruf in Bad Frankenhausen die Runde und wird nahezu täglich fleißig über die sozialen Netzwerke im Internet geteilt. Faustballer-Chef Steffen Frankenstein freut sich über die Anteilnahme: „Wir als kleine Abteilung haben sonst nicht so viele Möglichkeiten, an finanzielle Mittel zu kommen, darum freuen wir uns sehr über die Werbeaktion“.

Faustball in Bad Frankenhausen gibt es seit 1926. „Viele nennen es eine Randsportart, für uns ist es ein Trendsport, der bewegungsfreudig ist, eine geringe Verletzungsgefahr birgt und auch im Alter gespielt werden kann“, wirbt Frankenstein. Für das 100-Jährige sammeln die Freizeitsportler schon jetzt fleißig Ideen. Ihr traditionelles Vereinsturnier um den „Knopfmacherpokal“ soll ein Top-Ereignis werden. Aber auch sonst sind viele Wünsche offen: Der neue Vereinsplatz am Stadion, in dem sie sich gerade einrichten, könnte eine Beleuchtung vertragen, um länger draußen spielen zu können. Auch Sitzflächen sowie Investitionen in die Einzäunung wären gut. 35 Mitglieder im Alter von 7 bis 67 Jahren zählt der Verein aktuell nach mehreren Abgängen in der Coronazeit. Jeden Freitag 19 Uhr (Kinder 17 Uhr) wird trainiert, seit dieser Woche in der Halle.

Mit reger Wettunterstützung können die Faustballer das Preisgeld holen.