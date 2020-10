Am Samstag ist der Tag der Deutschen Einheit. Ein Feiertag. Nur gefeiert wird in diesem Jahr nicht wirklich. Und das, obwohl sich die Wiedervereinigung zum 30. Mal jährt.

Der Grund dafür ist mit bloßen Auge nicht einmal sichtbar – es ist ein Virus, und die Schutzmaßnahmen gegen diesen Krankheitserreger verbieten Menschenansammlungen und ausgelassene Feiern. Es sind bereits viele Veranstaltungen in diesem Jahr ausgefallen. Gerade 30 Jahre Einheit hätten eine tolle Bühne für Begegnungen zwischen Menschen aus Ost und West, beispielsweise auf der Ebene der Städtepartnerschaften geboten.

Sei es drum, es kann leider so nicht stattfinden. Immerhin kann es zwei kleine Festakte in Sondershausen im Haus der Kunst am Samstag sowie in der Ringlebener Kirche am Freitag geben. Kleine Veranstaltungen müssen in großen Räumen stattfinden. Allerdings waren hierfür teilweise Anmeldungen im Vorfeld notwendig, sodass ein spontaner Entschluss zur Teilnahme an einem solchen Festakt von vorn herein ausgeschlossen ist. So sind nun einmal die Regeln derzeit.