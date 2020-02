Festkomitee wird in Artern gegründet

Die Organisation von Festen ist in der Salinestadt unterschiedlich geregelt. Während Brunnenfest und Zwiebelmarkt durch einen privaten Dienstleister durchgeführt werden, haben beim Weihnachtsmarkt die örtlichen Vereine die Federführung. Der Weihnachtsmarkt 2019 war für Christian Jordanland vom Verein „Wir für Artern“ auch der Anstoß für eine neue Initiative. „Wir führen am 11. Februar eine Nachbesprechung des Weihnachtsmarktes durch mit Vereinsvertretern und Mitarbeitern der Stadtverwaltung“, sagt Jordanland.

Die öffentliche Veranstaltung beginnt am Dienstag um 18.30 Uhr im Rathaussaal. Im Anschluss an die Nachbesprechung soll ein Festkomitee gegründet werden, das vor allen in die Organisation des nächsten Weihnachtsmarktes und des Tages der Vereine eingebunden werden soll. Auch eine Neuauflage des Heimat-Tages und eine Übernahme des Osterfeuers von der Linksfraktion seien mögliche neue Aufgaben fürs Komitee.