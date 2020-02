Traditionell sorgt das Orchester Franz’L. aus Weimar für das musikalische Programm beim Opernball in Wiehe, im Herbst vergangenen Jahres war es die 13. Veranstaltung.

Bad Frankenhausen. Einrichtung wurde vor 100 Jahren in Bad Frankenhausen gegründet. Orchester Franz’L. aus Weimar gastiert beim Museumsfest.

Festkonzert zum Jubiläum des Regionalmuseums

Für das Regionalmuseum Bad Frankenhausen, das sich im einstigen Schloss befindet, ist 2020 ein ganz besonderes Jahr. Vor 100 Jahren wurde das Museum gegründet. Am 3. Mai 1920 fasste der Vorstand der Günther-Stiftung für die Unterherrschaft des Freistaates Schwarzburg-Rudolstadt den Beschluss zur Gründung eines Museums. Dem stimmte der Stadtrat Frankenhausen zu. Landrat Reinbrecht bestimmte Schloss Frankenhausen als künftigen Museumssitz.

Aus Anlass des Jubiläums gibt es am 2. Mai ein Museumsfest, 16 Uhr steht ein Konzert mit dem Orchester Franz’L. aus Weimar auf dem Programm, das passende Motto: „100 Jahre goldene Zwanziger“. Es ist eine musikalische Zeitreise durch die 20er bis 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, es ist die Zeit der großen Tonfilme und Musik der Caféhäuser und Tanzpaläste mit ihren unvergänglichen Melodien. „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n“ von Michael Jary sowie die Musik von Charles Chaplin und den „Comedian Harmonists“ werden an diesem Nachmittag von Sänger Patrick Rohbeck und dem Orchester zu hören sein. Es ist bereits einige Jahre her, wo das Orchester im Museum zu Gast war. Es sorgt nun schon traditionell für das musikalische Programm beim Wieher Opernball.

Im Jubiläums-Mai des Museum gibt es zudem am 19. Mai um 19.30 Uhr einen Vortrag von Museumsleiter Ulrich Hahnemann zur Historie des Museums 1919 bis 2020. Wenige Tage später, am 27. Mai, wird im Haus die Ausstellung „Unser Museum wird 100 – 100 gute Gründe unser Museum zu besuchen“ eröffnet.

Karten fürs Festkonzert gibt es im Vorverkauf für zehn Euro an der Museumskasse von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr oder unter Telefon: 034671/620 86.

Die nächsten Veranstaltungen: Kabarett am 8. Februar um 19.30 Uhr mit Isabell Liere und Andreas Zieger aus Potsdam, das Motto lautet: Sternhagelvoll zum Bundestag“.

„Schweden“ ist das Thema einer Multivisionsshow am 14. Februar um 19.30 Uhr mit Roland Kock aus Leipzig.