Feuer in Mehrfamilienhaus Am Tischplatt in Bad Frankenhausen am 16. Dezember 12.2019

Feuer im Mehrfamilienhaus in Bad Frankenhausen

In der Wohnung eines Mehrfamilienhaus Am Tischplatt in Bad Frankenhausen brach am Montag gegen 22.20 Uhr ein Feuer aus. Aufgrund des stark verrauchten Hausflures musste die Feuerwehr zehn Menschen mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen evakuieren. Einige Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in der Erdgeschosswohnung aus noch ungeklärter Ursache in einem Schaltkasten der Küche aus. Im Laufe des Dienstags finden weitere Untersuchungen am Brandort statt. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die betroffene Wohnung ist noch unbewohnbar.