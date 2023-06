Feuerwehr rettet junge Waschbären im Kyffhäuserkreis

Keula. Hilflos und verängstigt saßen die Jungtiere auf einem Dach in Keula fest.

Zwei junge Waschbären begaben sich am Dienstagnachmittag in Keula im Kyffhäuserkreis in luftige Höhe auf ein Blechdach. Dort blieben die verängstigten Tiere sitzen und waren offensichtlich auf dem Dach gefangen.

Zeugen meldeten dies der Polizei, welche anschließen die Rettung der Tiere veranlasste. Die freiwillige Feuerwehr rückte an und brachte die jungen Waschbären unversehrt aus circa acht Metern Höhe in Sicherheit.

Die zwei Tiere konnten anschließend wieder in die Freiheit entlassen werden.

