Feuerwehren erhalten zeitgemäße Ausbildungsmöglichkeiten

Rund 4,7 Millionen Euro werden in den kommenden zwei Jahren investiert, um die ehemalige Borlachschule an der Straße der Jugend in Artern umzubauen. Hier sollen das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) sowie eine Außenstelle des Landratsamtes neuen Räumlichkeiten erhalten. Zum symbolischen Spatenstich reisten am Montagmittag auch die Landrätin Antje Hochwind-Schneider, Thüringens Innenminister Georg Maier (beide SPD) sowie zahlreiche Vertreter der Feuerwehren aus der Umgebung an.

Erst im Dezember vergangenen Jahres wurde der Fördermittelbescheid des Freistaates Thüringen an die Verwaltungen des Kyffhäuserkreises und der Stadt Artern übergeben. Jetzt können die Umbauarbeiten an der vor rund eineinhalb Jahr leergezogenen ehemaligen Borlachschule beginnen. Der Freistaat stellt dafür 2,7 Millionen Euro zur Verfügung und der Landkreis investiert weitere zwei Millionen Euro. Der Mittelteil des Bildes im Eingangsbereich wird erhalten und ist bereits einer Spanplatte versiegelt. Hier eine Aufnahme aus dem vergangenen Jahr. Foto: Patrick Weisheit In zwei Bauabschnitten soll der Umbau erfolgen, wie der projektleitende Architekt Kay Alert vor Ort sagte. Zunächst sollen das Unter- und das Erdgeschoss umgebaut werden. Im Untergeschoss wird künftig die Atemschutzstrecke samt Werkstatt sowie die Schlauchpflegeanlage untergebracht. „Die Schlauchpflegeanlage wird rund 24 Meter lang sein, weshalb wir einige Durchbrüche im Geschoss entsprechend erweitern müssen“, sagt Alert. Auch das Erdgeschoss soll dann überwiegend durch die Feuerwehren genutzt werden. Hier entstehen Schulungsräume, Umkleiden samt Duschen und Werkstatträume. Lediglich der linke Gebäudeflügel soll im Erdgeschoss durch das Landratsamt genutzt werden. In einem zweiten Bauabschnitt werden dann ab 2021 auch die oberen Stockwerke umgebaut. Der Hauptzugang zum Gebäude soll wieder an der Straße der Jugend liegen. Am rechten Teil der jetzigen Treppe wird ein Fahrstuhl installiert, um die Barrierefreiheit zu ermöglichen. Das Mosaik am Eingang kann laut Alert nur zum Teil erhalten werden: „Wir haben den Mittelteil bereits durch eine Spanplatte geschützt, dieser bleibt erhalten. Die Bilder an den Seiten müssen leider verschwinden“. Auch die vorhandenen Zufahrten sollen weiterhin genutzt werden. Freudestrahlend nahm die Landrätin Antje Hochwind-Schneider von Thüringens Innenminister Georg Maier (beide SPD) die zusätzlichen Geldmittel an. Foto: Wilhelm Slodczyk Die Landrätin Antje Hochwind-Schneider freute sich zuvor darüber, dass neben diversen Lokalpolitikern auch zahlreiche Vertreter der Feuerwehren zu diesem symbolischen Startschuss gekommen waren. Das alte Feuerwehrtechnische Zentrum an der Hüttenstraße bereite allen Entscheidungsträgern seit Jahren Kopfzerbrechen, weshalb die Landkreisverwaltung schon lange zusammen mit der Arterner Stadtverwaltung nach einem passenden Gebäude gesucht habe. So sei es quasi eine glückliche Fügung gewesen, dass durch dem Umzug der Borlachschule an den Königstuhl dieses Gebäude frei wurde. Innenminister Georg Maier betonte wie wichtig es sei, dass die Feuerwehrleute angemessene Ausbildungsbedingungen vorfinden. Deshalb brachte er auch weitere 83.000 Euro mit, die für die Ausstattung des Feuerwehrtechnischen Zentrums verwendet werden sollen. Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) sprach von einem historischen Moment und betonte, dass das neue FTZ quasi auf den letzten Drücker komme, weil die Technik an der Hüttenstraße mittlerweile nahe am Verschleiß sei.