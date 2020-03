Figuren von Menschen und Tieren

Ein Bildhauer und seine Werke stehen im Mittelpunkt der neuen Sonderausstellung im Regionalmuseum Bad Frankenhausen im Schloss.

Max Daniel Hermann Fritz wurde 1873 in Neuhaus am Rennweg geboren. Er besuchte die Zeichenschule, die der Förderung des Nachwuchses für die heimische Porzellanherstellung diente. Fritz zog später nach Dresden, war Mitglied eines Kunstvereins, beteiligte sich an nationalen und internationalen Kunstausstellungen. Er war sehr begabt, schuf zahlreiche Entwürfe für namhafte Porzellanmanufakturen sowie Porzellanhersteller. Er widmete sich Menschen- und Tierfiguren. Zudem gab es andere Auftragswerke, beispielsweise Figuren aus Sandstein, Grabdenkmäler, Medaillen. 1948 starb der akademische Bildhauer Fritz in Dresden.

Und was hat der Bildhauer mit Bad Frankenhausen zu tun? Es sind zwei familiäre Verbindungen. Sein Vater Karl Reißland war Oberförster im Dienste der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt. Zeitweise gehörte der Bereich Kyffhäuser dazu. Sein Dienstsitz war das Jagdschloss Rathsfeld, das heute leider eine Ruine ist. Reißland starb 1914 in Frankenhausen.

Initiatoren der Ausstellung und die größten Leihgeber sind Gabriele und Winfried Bollmann aus Bad Frankenhausen. Die Großtante von ihr, Susanne Fritz, war die zweite Frau des Bildhauers. Über eine Erbschaft kamen zahlreiche Werke zu ihr. Schon zu DDR-Zeiten entstand die Idee von einer Ausstellung in Arnstadt, doch es gab, wie das Ehepaar erzählt, eine Absage – aus politischen Gründen. Es vergingen Jahre bis zu einem neuerlichen Versuch, diesmal in Neuhaus am Rennweg. Die Schau kam schließlich erst 2018 mit Unterstützung des dortigen Heimatvereins und des Museums zustande, aus Anlass des 145. Geburtstages und 70. Todestages des Künstlers. Wie die Bollmanns betonen, war sie erfolgreich.

Gabriele Bollmann, die einst als Pfarrerin tätig war, zog mit ihrem Mann in das Elternhaus in Bad Frankenhausen. Sie und ihr Mann sind im verdienten Ruhestand, er widmet sich der Forschung, zudem gibt es die Liebe zur Geschichte und dem Orgelspiel. So lag es nahe, beim Regionalmuseum nachzufragen, ob eine Ausstellung möglich ist. Nun im besonderen Jahr des Museums, die Gründung war vor 100 Jahren, ist die Schau zu sehen. Es gibt über zehn weitere Leihgeber, ausgestellt sind insgesamt 75 Plastiken, zudem einige Skizzen und Zeichnungen. Und es gibt natürlich Informationen über den akademischen Bildhauer Fritz.

Die Schau wird am Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr im Festsaal des Regionalmuseums eröffnet und ist bis zum 10. Mai dieses Jahres zu sehen. Das Museum ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Regionalmuseum Bad Frankenhausen widmet sich in einer Sonderausstellung dem Bildhauer Max Daniel Hermann Fritz und seinen Werken. Der Titel: "Gazellenritt". Foto: Ingolf Gläser

