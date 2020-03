Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Firmen im Kyffhäuserkreis: Abgesagte Reisen und Fiebermessen

„Erst die Hände desinfizieren“, erklärt Rico Damaschke routiniert, was jeder Fahrer machen muss, der bei Isoplus Waren anliefern will. Auch in Russisch, Polnisch und Englisch lässt sich das in der Wache am Eingang zum Firmengelände in der Sondershäuser Schachtstraße nachlesen.

Der Desinfektion folgt das Fieber messen. Zeigt das Infrarotgerät 38 Grad oder mehr, werde der Fahrer nicht vorgelassen, erklärt Geschäftsführer Jörg Kauschat. Einen solchen Fall habe es bislang nicht gegeben. „Hysterie oder Aktionismus wegen Corona, sagt mancher, aber wir sagen, lieber einmal zu viel Aktionismus als einmal zu wenig“, so Kauschat. Jeden Morgen wird desinfiziert Vor zwei Wochen hat das Unternehmen angefangen, Vorkehrungen zu treffen, um die rund 400 Mitarbeiter im Unternehmen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus am Arbeitsplatz zu schützen. Denn fallen sie aus oder werde das Werk dicht gemacht, dann wären die Auswirkungen gravierend, so der Chef der Sondershäuser Niederlassung. Dass sich Mitarbeiter auf anderen Wegen anstecken können, ist Kauschat bewusst. Aber hier im Haus und der Produktion wolle man zumindest alles tun, um das Risiko zu verringern. „Messebesuche sind abgesagt, auch die Schulungen“, berichtet Michelle Wagner, die Assistentin der Geschäftsführung. Die Außendienstmitarbeiter beraten Kunden am Telefon von zu Hause aus. Geschäftliche Sitzungen, Konferenzen werden telefonisch geführt. Desinfektionsmittel habe man noch einmal nachgeordert. Im Haus habe es aber schon immer welches gegeben. Ein neuer Reinigungsplan sei überarbeitet worden. Jeden Morgen werden inzwischen alle Klinken im Haus, Küchen und Bäder desinfiziert. Es gebe überall nur noch Einmalhandtücher, zählt Michelle Wagner auf. Ein Lächeln geben statt der Hand Desinfektionsmittel stehen bereit. Dafür haben die Auszubildende extra Metallständer angefertigt zum Aufhängen der Flaschen. Jeder Besucher werde auf die Hygieneregeln hingewiesen. Die Mitarbeiter seien natürlich als Erste informiert worden. Am schwersten fiel es ihnen, nicht die Hand zu geben zur Begrüßung. „Das war die größte Umstellung“, sagt Jörg Kauschat. Aber statt die Hände zu schütteln, geben wir jetzt ein Lächeln. Wie sich die Ausbreitung des Coronavirus geschäftlich auswirke, sei für ihn derzeit noch nicht absehbar. Aktuell gebe es keine Lieferschwierigkeiten beim Material. Isoplus stellt Fernwärmetechnik her und vertreibt sie weltweit. Dürfen Produkte aus Deutschland nicht mehr geliefert werden, dann würde es das Unternehmen ebenso treffen. Auch bei der Wago-Gruppe mit seinem Sondershäuser Standort beobachte man die Situation rund um den Coronavirus aufmerksam. „Einschränkungen in Bezug auf Reisen sowie Meetings und verschärfte Präventionsmaßnahmen mit besonderem Fokus auf die stetige Handhygiene“ seien als Vorkehrungen getroffen worden, teilt Wago mit. Im Reha-Zentrum in Bad Frankenhausen seien die nötigen Informationen an die fast 160 Mitarbeiter, plus Auszubildende und Praktikanten, ebenso an die über 200 Patienten gegangen, betont Maritta Herzog, Verwaltungsleiterin des Reha-Zentrums in Bad Frankenhausen. Träger ist die Deutsche Rentenversicherung. Es gebe einen Hygieneplan, die Zahl der Desinfektionsspender habe man erhöht, sich zudem mit Desinfektionsmitteln bevorratet. Wenn möglich, habe man Dienstreisen abgesagt. Die Patienten seien informiert – sollte es bei ihnen einen Infektionsverdacht geben – nicht das Haus zu betreten, sondern sich telefonisch zu melden. Ein Arzt stehe als Ansprechpartner rund um die Uhr zur Verfügung, der sagt, wie es weiter geht. Bisher habe man im Haus keine Verdachtsfälle oder Infizierte gehabt, schildert die Verwaltungsleiterin. Die Problematik Corona würden alle sehr ernst nehmen. Desinfektionsmittelist ausverkauft Bei der Arterner Pharmaplant Arznei- und Gewürzpflanzen Forschungs- und Saatzucht GmbH vermeiden leitende Mitarbeiter Dienstreisen und Konferenzen in Deutschland, sagte Geschäftsführer Andreas Plescher. Für Auslandsreisen gebe es aktuell keine Terminplanungen. Man verfolge international, national und in der Region die Situation. Erste Verhaltensregel der Mitarbeiter sei, kein Händeschütteln, so Plescher. Problematisch sei, dass Desinfektionsmittel ausverkauft seien. Dienstreisen gebe es kaum, das habe absolut nichts mit Corona zu tun, sagt Jürgen Lipfert von der Geschäftsführung des Stahlzargenherstellers Metex Metallwaren GmbH in Heldrungen. Im Unternehmen, das etwa 130 Mitarbeiter hat, würden schon immer ausreichend Desinfektions- sowie Reinigungsmittel zur Verfügung stehen. Es sei da alles in Ordnung. Verstärkt habe man aber die Hygienemaßnahmen im Bereich Empfang.