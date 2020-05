Noch ist die Hängeseilbrücke gesperrt. Darauf weisen Schilder am Ausgangspunkt der Wanderung in Braunsroda hin.

Braunsroda. Hängeseilbrücke in Hoher Schrecke weiter gesperrt. Wanderweg an mehreren Stellen erneuert. Bänke aufgestellt. Toilettencontainer in Planung.

Flatterband hält Besucher nicht fern

In Braunsroda, dem Ausgangspunkt für den Ausflug zur Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke, herrscht am Donnerstagmorgen gespenstische Ruhe. Nur ein weißer Transporter kommt vorbeigeprescht und hüllt den einzigen Besucher erst mal in eine Staubwolke.

So ruhig ist es selten. Auch wenn die Hängeseilbrücke derzeit offiziell gesperrt ist – Wanderverbot gibt’s nicht. Und an Gutwettertagen machen Ausflügler reichlich Gebrauch davon. „Wir gucken immer schon, wenn die nächsten Lockerungen kommen, ob die Hängeseilbrücke endlich auch wieder geöffnet werden kann“, sagt Dagmar Dittmer, die Vorsitzende des Vereins Hohe Schrecke.

Seit Beginn der Corona-Beschränkungen ist die Brücke dicht. Zumindest offiziell. Inoffiziell sieht das anders aus. „Vor den Brückenzugängen haben wir Flatterband befestigt. Wir könnten praktisch jeden Tag ein neues Flatterband anzubringen“, erzählt die Vereinschefin. Aber die Besucher verteufeln kann sie auch nicht. „Die Brücke ist zwar eng. Aber wird sind doch im Freien. Da können Personen unter Beachtung der Hygieneregeln doch rasch aneinander vorbeigehen“.

Die Wintermonate und die besucherärmeren Corona-Wochen haben die Brückenverantwortlichen aber nicht ungenutzt verstreichen lassen. Viel Kritik hatte es nach der Eröffnung voriges Jahr gehagelt, weil Dank hoher Fördergelder zwar eine Touristenattraktion aus dem Boden gestampft, aber nicht die notwendige Infrastruktur dazu geschaffen wurde.

Inzwischen ist der Schutthaufen am Wanderparkplatz – einer der Kritikpunkte – merklich kleiner geworden. „Wir haben als einen Schwerpunkt den Wanderweg zur Brücke verbessert, wo es stärkere Abnutzung und einige rutschige Stellen gab“, berichtet Robin Kendon vom Regionalmanagement Hohe Schrecke. Auch Sitzbänke gibt es neuerdings entlang der Strecke. Dazu befänden sich Infotafeln in Vorbereitung und wegen eines (vorerst mobilen) Imbisses verhandele man mit einem regionalen Anbieter.

Auch die Toiletten seien nicht aus den Augen verloren. In Parkplatznähe soll ein Container aufgestellt werden, mit Anschluss an die öffentliche Entsorgung. „Hier sind wir aktuell in Gesprächen mit der Stadt An der Schmücke. Es geht um den genauen Standort, eventuell ist noch ein Flächentausch notwendig“, so Kendon. Planungen sehen mittelfristig auch ein Besucherzentrum am Parkplatz vor.

Mit Freude wurde die Reaktionen der Braunsrodaer, die am Reformationstag für die Brückenbesucher eine Imbissversorgung organisiert hatten, aber auch in den Schrecke-Anrainerorten Reinsdorf und Gehofen zur Kenntnis genommen, die ebenfalls Ausgangspunkte für die Brückenwanderung sind. Während Reinsdorf mit Anbindung an die Bahn und den Unstrut-Radwanderweg signalisierte, ebenfalls Parkflächen bereit stellen zu können, gebe es aus Gehofen außerdem die Idee, die örtliche Fleischerei als Versorger mit einzubinden. Die Initiativen zeigen, dass der Brückentourismus in der Region „als Chance gesehen wird, den eigenen Ort zu beleben, zu entwickeln attraktiver für Besucher zu machen, so Kendon.

„Ich denke, es gibt viel Kritik, die auch berechtigt ist. Aber wir haben erst mal mit der Brücke angefangen, um zu sehen, wie sich alles entwickelt“, räumt er ein. Und nun geschehe das fast im Selbstlauf. Mit den Bürgern dahinter.