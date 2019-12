Vom 8. bis 10. Mai findet in Bad Frankenhausen das 28. Fliederfest statt.

Bad Frankenhausen. Das traditionelle Fliederfest in Bad Frankenhausen findet am zweiten Mai-Wochenende 2020 statt. Höhepunkt ist die Krönungsveranstaltung.

Fliederprinzessin 2020/2021 in Bad Frankenhausen gesucht

Der Termin steht. Vom 8. bis zum 10. Mai kommenden Jahres findet das große Volksfest Fliedermarkt in Bad Frankenhausen statt. Veranstalter sind die Stadt und der örtliche Gewerbeverein. Es ist das nunmehr 28. Fliederfest.

Höhepunkt ist die Krönungsveranstaltung am ersten Fliederfestabend, 8. Mai, auf dem Marktplatz. Dann heißt es für Fliederkönigin Jennifer I. Abschied vom Ehrenamt zu nehmen. Die Königskrone wird dann Marie I. tragen, die als Fliederprinzessin ein Jahr an der Seite von Jennifer I. die Stadt und Region bei Auftritten in nah und fern mit vertrat.

Der Gewerbeverein sucht nun eine Nachfolgerin von Marie I., sie ist dann die 5. Fliederprinzessin. Interessierte können sich bis 19. Januar 2020 beim Gewerbeverein ums Ehrenamt bewerben. Die Frauen sollten mindestens 18 Jahre alt sein, gut wäre es, wenn sie einen Pkw-Führerschein haben. Wichtig für die Bewerbung ist laut Gewerbeverein, dass die Interessierten einen Bezug zu Bad Frankenhausen haben, um die Kurstadt, die Region und den Verein würdig repräsentieren zu können. Im vergangenen Jahr gab es, wie Thomas Richter vom Verein auf TA-Nachfrage sagte, drei Bewerberinnen ums Fliederprinzessinnen-Amt. Eine Jury des Gewerbevereins entscheidet nicht öffentlich über die Vergabe.