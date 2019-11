Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flutkanal wird beräumt

Am Flutkanal zwischen Donndorf und Schönewerda frisst sich die Baggerschaufel in den Boden. Dann schwenkt der Arm zur Seite und lässt den dunkelbraunen Aushub prasselnd auf einen Haufen fallen. Ein paar Meter Weiter hinten gräbt sich ein Bagger ebenfalls ins Erdreich. Ein Lkw kommt mit dem Aushub angefahren und kippt die Masse aus.

Was der Laie vermutet, bestätigt Lutz Baseler vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN, früher Landesamt für Umwelt und Geologie TLUG) in Jena: Der Flutkanal wird beräumt. Dabei handele es sich um eine klassische Unterhaltungsmaßnahme an Gewässern I. Ordnung.

Der Unstrut-Flutkanal beginnt nördlich von Bretleben mit dem Einleitbauwerk mit Klappenwehr an der Unstrut und mündet nach zirka 19,5 Kilometern bei Memleben (Sachsen-Anhalt) wieder in die Unstrut. Die Länge auf Thüringer Territorium beträgt laut TLUBN rund 16,8 Kilometer. „Der Unstrut-Flutkanal ist die bedeutendste Hochwasserschutzanlage für die Ortslagen entlang der Unstrut von Artern über Roßleben bis nach Memleben. Im Hochwasserfall können bis zu 90 Kubikmeter pro Sekunde aus der Unstrut über den Unstrut-Flutkanal ausgeleitet“ werden“, erklärt Baseler.

Über die Jahre sei es über große Strecken zu gewaltigen Anlandungen gekommen, die das Abflussvermögen des Unstrut-Flutkanals im Hochwasserfall in der Unstrut enorm verringerten, so Baseler. „Durch die Bedeutung des Flutkanals für den Hochwasserschutz im Bereich der Unteren Unstrut sind zur Sicherung der angrenzenden Ortslagen sowie zur Gewährleistung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Abflussprofile in regelmäßigen Zeitabständen Unterhaltungsarbeiten erforderlich. Um diese zu erhalten, wird das ursprüngliche Abflussprofil der Mittelwasserrinne derzeit wieder hergestellt“.

Dabei werde das Sediment entnommen und aus ökologischen und entsorgungstechnischen (Abtrocknung) Gründen auf dem Vorland 2 bis 3 Tage zwischengelagert. Während dieser Zeit werden die Sedimentablagerungen auf Lebewesen kontrolliert, Muscheln und Schnecken abgelesen und zurück ins verbracht.

Das Vorhaben wurde laut Baseler in einzelnen Bauabschnitten im Jahr 2013 begonnen und soll mit dem letzten Bauabschnitt im Jahr 2020 fertig gestellt werden.