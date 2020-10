Fichten, Kiefern und Lärchen vertrocknet, viele Buchen und Eschen krank, selbst relativ anspruchslose Pionierbaumarten wie die Birke haben Probleme – die Wälder des Kyffhäuserkreises leiden massiv unter den Folgen des Klimawandels. Und nur wenige Baumarten bleiben „Hoffnungsträger“ für einen gesunden Waldumbau.

Stürme, Trockenheit und Schadinsekten haben vor allem in den letzten drei Jahren die Vitalität aller heimischen Baumarten geschwächt. „Seitdem haben die Waldbesitzer der Region ausschließlich Schadholz eingeschlagen“, sagt Forstamtsleiter Uli Klüßendorf von Thüringenforst Sondershausen. An vielen Stellen mussten Bäume an Straßen und Bebauungsgrenzen im Interesse der Sicherheit eingeschlagen werden. Dadurch hat sich das Waldbild verändert, neue Bäume müssen gepflanzt werden.

„Wir setzen in der Region weiter auf Mischwälder. Die Eiche ist mit ihrer Pfahlwurzel in der Lage, Trockenperioden zu überstehen“, betont Klüßendorf. In den kommenden beiden Jahren sollen 300.000 Eichen-Bäumchen im Forstamtsbereich gepflanzt werden. Diese Pflanzen sind in der Forstbaumschule Breitenworbis aus dem Saatgut einheimischer Eichenbestände aufgezogen worden.

Doch Klüßendorf blickt weiter voraus: Auch in diesem Jahr tragen die Eichen der Region wieder Früchte – und das Forstamt ist interessiert, das wertvolle Saatgut für künftige Eichen-Generationen zu nutzen. Aber es könne nur in ausgewählten Beständen Saatgut gesammelt werden. Lediglich Eicheln von gut gewachsenen Bäumen sollen in die Baumschule gebracht werden, so der Chef. Deshalb sei es unbedingt notwendig vor Beginn des Sammelns, sich vom Förster die Bestände zeigen zu lassen, wo gesammelt werden darf.

Die Förster rufen zu einer Mitmachaktion auf. Sie bitten, in den Herbstferien vom 19. bis 30. Oktober Eicheln zu sammeln und im Forstamt abzugeben. Und es lohnt sich neben dem Aufenthalt und der Bewegung an der frischen Luft: Pro Kilogramm Eichensaatgut wird ein Preis von 1,50 Euro gezahlt.

Wer interessiert ist, kann im Forstamt unter Telefon 03632/713920 anrufen und erhält dort die Informationen, in welchem Waldbestand Eicheln gesammelt werden können. Mitarbeiter kommen dann zum Termin mit der Waage vorbei.