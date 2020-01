Forstamtsleiter Uli Klüßendorf: „Wir ernten, bevor das alte Holz komplett verfault“

Im Wald bei Oldisleben fallen Bäume. So viele, dass den Oldislebenern Angst und Bange wird um ihren schönen Wald hinterm Haus.

60 bis 70 Prozent des Altbestandes werden im Bereich Trift entnommen. Alles Buchen. Während ihr Kronenholz gesund erscheint, sieht es bei den Stämmen anders aus: Dunkle Stellen sind erkennbar – Fäulnis macht sich breit. „Wir haben uns nach eingehender Betrachtung angesichts der Schäden dazu entschlossen, das alte Holz zu ernten, bevor es komplett verfault“, erklärt Forstamtsleiter Uli Klüßendorf am Donnerstag die große Entnahme.

Die Stämme weisen Zeichen von Fäulnis auf. Foto: Wilhelm Slodczyk

Dem Wald und der Natur tat der Regen der letzten Tage gut. Die Menge reiche aber bei weitem nicht, um die unterirdischen Wasserspeicher aufzufüllen. „Wir hatten 2018/2019 zwei trockene Jahre. Die oberen Bodenschichten bis 30 Zentimeter sind derzeit gut mit Wasser versorgt. Das hilft vor allem jungen Bäumen. Die alten Bäume brauchen das Wasser im Boden, etwa in einem Meter Tiefe, wo ihre Wurzeln sind. Doch dort ist immer noch alles trocken“, sagt der Forstamtsleiter gestern im strömenden Regen. Um das enorme Wasserdefizit in der Erde wenigstens ein wenig auszugleichen „müsste es bis Ende Mai durchweg so weiterregnen.“

Wie stark die Bäume in allen Teilen des Forstamtsbereiches wirklich geschädigt sind, lässt sich frühestens im Mai/Juni sagen, wenn die Vegetationsperiode begonnen hat. 300.000 Festmeter Holz sind laut Klüßendorf als stark geschädigt bzw. im Absterben eingestuft. „Wenn man bedenkt, dass die jährliche Erntemenge bei 55.000 Festmetern liegt, ist das die 5- bis 6-fache Holzmenge, die wir in normalen Jahren schlagen“, so Klüßendorf.

Zudem sei auch ein großer Fichteneinschlag vorgenommen worden, bei dem 30.000 Festmeter fielen. „Dieses Jahr im Herbst wird es in unserem Bereich keine alten Fichten mehr geben“, kündigt der Forstamtsleiter an.

Die große Trockenheit hat dem Wald in der Kyffhäuserregion erheblichen Schaden zugefügt. Bei Oldisleben sei es „mit am schlimmsten“. Klüßendorf spricht sogar von einem „Dilemma“. Das Gebiet um die Thüringer Pforte gilt als eines der regenärmsten. Bislang sei in Sachen Holzeinschlag nach dem Prinzip verfahren worden, von großen Flächen kleine Mengen zu entnehmen. In Oldisleben wird das Prinzip umgekehrt. Wobei die Ausbeute merklich geringer ausfällt. „Konnten wir früher Stämme von neun, zehn Metern verkaufen, sind es heute gerade mal sechs Meter“, so der Forstamtsleiter. Abnehmer ist die Holzindustrie.

Selbst jüngere Stämme zeigen dunkle Stellen. Foto: Wilhelm Slodczyk

„Zweiter Schwerpunkt in Oldisleben ist die Verkehrssicherung. Direkt am Waldrand führt der Weg entlang und Leute haben dort ihre Grundstücke. Da gab es in der Vergangenheit etliche Abwürfe, die auch Schaden verursachten. Darum werden entlang der Holzkante in Richtung Schützenhaus noch einmal eine weitere größere Menge Bäume entnommen“, kündigt Klüßendorf an. Die Arbeiten sollen in der kommenden Woche beginnen.

„Ich kann die Oldislebener verstehen. Mit einem Mal sieht’s im Wald ganz anders aus, gar nicht mehr, wie man das seit Jahrzehnten gewohnt ist. Völlig neue Waldbilder entstehen da“, reagiert der Forstamtsleiter auf den Aufschrei der entsetzten Oldislebener. „Aber die Oldislebener können davon ausgehen, dass Revierförster Matthias Schenke sich große Mühe gegeben hat bei der Festlegung auf die zu fällenden Bäume.“