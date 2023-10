Fortbildungen mit der Musikakademie in Sondershausen

Sondershausen. Im November gibt es Angebote für Pädagogen und Erzieher.

Im November bietet die Landesmusikakademie in Sondershausen zwei Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte an. Der Workshop „Fairplay in der Musikpädagogik“ am 11. November findet laut Mitteilung von 10 bis 17 Uhr statt und widmet sich dem Thema Rassismus in der Kindermusik. Der Workshop wird sich mit der Frage beschäftigen, wie Fairplay-Regeln in der Musikpädagogik aussehen könnten, nach denen Lieder, Bewegungs- und Instrumentalspiele ausgewählt und eingeübt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit der Thematik biete er praktische Übungen zu kultursensibler globaler Kindermusik.

Diese Fortbildung werde 2023 als Modellprojekt von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert und sei vom Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) als Fortbildung anerkannt. Anmelden können sich Erzieher, Grundschullehrer und Interessierte, heißt es. Die Teilnahme ist den Angaben zufolge kostenfrei. Es entstünden lediglich Kosten für die Verpflegung in Höhe von 16 Euro.

Angebote richten sich an an Erzieher und Pädagogen

Des Weiteren stehen im zweiteiligen Online-Kurs „Musik im Kita-Alltag – Zeig mir, wie der Wind klingt“ Stimmbildung, Stimmspiele und ausgewählte Kinderlieder und deren stimmliche Gestaltung im Mittelpunkt, heißt es. Die Angebote seien so gestaltet, dass sie leicht in den pädagogischen Alltag integrierbar seien.

Der Kurs findet am 15. und 29. November jeweils von 17.30 bis 19 Uhr statt und richtet sich an pädagogische Fachkräfte und Erzieher, die mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren arbeiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro.

Anmeldungen zu den Kursen sind über die Homepage der Landesmusikakademie möglich.

www.landesmusikakademie-sondershausen.de