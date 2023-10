Fotoausstellung in Bretleben reflektiert Kriegsalltag an den Schauplätzen des Ersten Weltkriegs

Bretleben. In der Bretleber Kirche befasst sich eine Fotoausstellung mit Verdun.

„30 Winter in Verdun“ ist eine Ausstellung überschrieben, zu deren Vernissage am Samstag, 28. Oktober, in die Kirche St. Johannes in Bretleben eingeladen wird. Erstmalig in Thüringen zeigt der Fotograf Chris Wohlfeld im besonderen Ambiente der Bretleber Kirche seine umfangreiche Fotosammlung aus Schwarz-Weiß-Motiven, die in über 30 Jahren journalistischer Tätigkeit entstanden sind und den Kriegsalltag der Soldaten an der Front in Verdun reflektieren. Das Schicksal der eigenen Familie brachte den Fotografen Chris Wohlfeld zu den Schauplätzen des Ersten Weltkrieges im Nordosten Frankreichs.

Bilder werdenim Kerzenschein gezeigt

Besucher der Vernissage können sich zur Vernissage auf eine Zeitreise begeben, die vor über hundert Jahren auch in Bretleben begann und dennoch heute wieder aktuell ist. An diesem Abend wird auf elektrisches Licht verzichtet, die Ausstellung wird im Kerzenschein zu betrachten sein.

Im Rahmen der Vernissage werden die Bilder durch literarische Texte aus der Zeit begleitet und kontextualisiert. Die Ausstellung ist auch besonders für Schulklasse geeignet, die aktuell das Thema 1. Weltkrieg behandeln.

Nach der Ausstellung besteht die Möglichkeit, im Kirchhof bei einem wärmenden Eintopf, einem Getränk und im Schein der Feuerkörbe ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Bretlebener Jugendclubverein, der Kirchgemeinde sowie der Arbeitsgruppe St.-Johannes-Kirche Bretleben und wird durch die Aktion Mensch gefördert. Zu sehen sein wird die Schau bis zum 12. November in der Kirche.

Samstag, den 28. Oktober, ab 17 Uhr, Kirche St. Johannes in Bretleben