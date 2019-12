Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frankenhäuser Eisbaden in der Dämmerung

Auch wenn das Thermometer in diesen Tagen in der Kyffhäuserregion keine frostigen Temperaturen anzeigt, sondern es tagsüber Plusgrade im zweistelligen Bereich sind, es ist Badetag. Nun schon traditionell lädt die Kur- und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen zum „Eisbaden“ ein. Die Veranstaltung ist an diesem Samstag ab 14 Uhr in Solewasser-Vitalpark. Die Nächte sind kühl, so schnell wärmt sich das Wasser nicht auf, es werden wohl 3,5 Grad sein, in das am Nachmittag gegangen wird. Eine Temperatur, die man durchaus als kalt bezeichnen kann. Und selbst wenn es dicke Minusgrade werden, wird es so schnell in der Sole keine Eisbrocken geben, selbst bei minus 20 Grad geliert die Sole erst.

Nach einer ordentlichen Erwärmung durch Physiotherapeuten der Therme, da können auch die Zuschauer mitmachen, erfolgt um 16 Uhr bei Dämmerung der gemeinsame Gang ins große Becken. Der Veranstalter empfiehlt, das nur die mitmachen sollten, die gesund sind, es zuvor einen Check-up beim Hausarzt und er für die Teilnahme grünes Licht gab. Der Veranstalter bittet um eine telefonische Anmeldung unter 034671/5123. Aber auch Kurzentschlossene sind herzlich willkommen. Alle Besucher können sich bei freiem Eintritt, weihnachtlicher Musik, Glühwein und Rostbratwurst auf Überraschungen für Groß und Klein freuen. Die Frankenhäuser Feuerwehr ist dabei, der Weihnachtsmann hat sich angekündigt. Lichter im Vitalpark sorgen für eine schöne Atmosphäre. Kürzlich hatte es im Solewasser-Vitalpark, der über den Winter nur zur Veranstaltung Eisbaden die Tür öffnet, unliebsame Gäste gegeben, die für Vandalismus sorgten, der auf wendig beseitigt werden musste. Die Polizei ermittelt. Beim Eisbaden im vergangenen Jahr betrug die Wassertemperatur 2,9 Grad, die Luft war kälter, gemessen wurden 1,8 Grad. 53 mutige Frauen und Männer im Alter von 17 bis immerhin 86 Jahren stiegen ins Wasser. Die Eisbader kamen auch aus den Regionen Nordhausen, Sömmerda, der Frankenhäuser Partnerstadt Bad Sooden-Allendorf, mittendrin auch „Bielefelder Eisvögel“. Von 1992 bis 1998 fand das Eisbaden im Solefreibad statt, das in dem Jahr geschlossen wurde. Mit der Neueröffnung des Solewasser-Vitalparks 2016 gab es die Neuauflage.