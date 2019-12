In Seehausen wurden am durch den Kirchengemeinderat, der „Feuerwehrinteressengemeinschaft Riedblick “ und der Freiwilligen Feuerwehr Seehausen unsere zwei schönen Weihnachtsbäume vor und in der Dreifaltigkeitskirche aufgestellt.

Frankenhäuser Ortsteile lieben ihre Weihnachtsbäume

Zu Beginn der Adventszeit rief unsere Zeitung ihre Leser dazu auf, den Weihnachtsbaum in ihrem Ort zu fotografieren und dazu etwas zu erzählen. nun ist es Zeit, die Rückmeldungen entsprechend zu würdigen.

Der Baum vom Heimatverein Udersleben Foto: Florentine Kuchenbecker

In Seehausen, einem Ortsteil von Bad Frankenhausen, wurden schon am 23. November durch den Kirchengemeinderat, der „Feuerwehrinteressengemeinschaft Riedblick“ und der Freiwilligen Feuerwehr Seehausen die zwei schönen Weihnachtsbäume vor und in der Dreifaltigkeitskirche aufgestellt, wie Susann Fiedler berichtet. Geschmückt wurden die Bäume von den Kindern aus Seehausen. Traditionell findet jedes Jahr am zweiten Adventswochenende die Adventsandacht in der Kirche und der Seehäuser Adventsmarkt vor der Kirche statt. Dort wird dann leckerer, verfeinerter Glühwein und Kinderpunsch verkostet. Der Weihnachtsmann hat auch in diesem Jahr wieder besucht und den Kindern Geschenke mit gebracht.

Besonders stolz ist Florentine Kuchenbecker auf den Weihnachtsbaum in ihrem Heimatort Udersleben, das ebenfalls ein Ortsteil von Bad Frankenhausen ist. Aufgestellt hat diesen der Heimatverein Udersleben. Und Udersleben wäre nicht Udersleben, wenn nicht auch die Besen zum Fest leuchten würden, wie Florentine Kuchenbecker ebenfalls zeigt.

Udersleben wäre nicht Udersleben, wenn nicht auch die Besen zum Fest leuchten würden. Foto: Florentine Kuchenbecker