In Bad Frankenhausen steht der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus.

Frankenhäuser Weihnachtstanne schwebt ein

In Bad Frankenhausen steht der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus. Die gut zehn Meter hohe Coloradotanne hat ein Frankenhäuser spendiert, sie wuchs auf seinem Grundstück. Am Morgen hatten die Stadtwerke-Kollegen das Prachtexemplar zu Fall gebracht und anschließend zum Markt gefahren, wo sie mit Hilfe eines Krans von den Augen zahlreicher Schaulustiger aufgestellt wurde. Auch viele Kindergartenkinder waren gekommen. Nächste Woche wird der Baum geschmückt -- diesmal ist das "Wippergärtchen" an der Reihe. Dabei stehen die Stadtwerke-Kollegen mit ihrer Technik natürlich wieder hilfreich zur Seite.