Freibad Oldisleben will am 26. Juni öffnen

Auch das Freibad Oldisleben steckt in den Startlöchern für die neue Saison. „Wenn alle behördlichen Genehmigungen vorliegen, öffnen wir am 27. Juni“, teilt René Jacob vom Freundeskreis Oldisleben auf Nachfrage mit. Das Hygienekonzept stehe, die Bauarbeiten seien abgeschlossen, derzeit laufe das Wasser ein. In der kommenden Woche ist die Badabnahme. „Wir haben uns nicht unter Zeitdruck gesetzt. Das Wetter ist ja bisher auch noch nicht so, dass Andrang in den Freibädern herrscht“, so Jacob.

Für das Hygienekonzept wird der alte Bad-Eingang wiederbelebt. Der Zu- und Abgang soll im „Einbahnstraßenbetrieb“ erfolgen. „Beim Zugang über den Kiosk hätten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können“, erklärt Jacob. Der Imbissverkauf werde durch ein Fenster erfolgen. „Wir können natürlich keine Tische und Stühle rausstellen, aber das werden die Leute sicher verstehen.“

Die Liege- und Wasserfläche rechtfertige, dass sich 400 Besucher gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen. „Damit sind wir auch zufrieden. Da dürfte es nur wenige Tage geben, an denen wir den Besucherstrom reglementieren müssen.“

Eröffnet werde die Badesaison um 10 Uhr ohne besondere Feier, aber mit dem obligatorischen Anbaden durch den Ortschaftsbürgermeister, und auch der Bürgermeister werde eingeladen.